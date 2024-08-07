Молодежный форум "МедиаДвиж" пройдет в Москве с 8 по 11 августа

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С 8 по 11 августа в Москве пройдет окружной форум "МедиаДвиж", который объединит 600 представителей молодежных и студенческих медиа со всей страны. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участники смогут научиться работать с информацией, встретят экспертов и известных людей, а также найдут единомышленников для реализации совместных проектов.

"Уже совсем скоро талантливые ребята, которые хотят развиваться в медиаиндустрии, соберутся в молодежной столице России. Их ждут четыре насыщенных дня, которые позволят улучшить их навыки, открыть новые перспективы для развития, а также создать образовательные продукты, которые будут полезны для всей молодежи России", – рассказала Екатерина Драгунова, председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Открытие форума пройдет на площадке инновационного кластера "Ломоносов", здесь же будет проведена основная часть образовательной программы. Ее разделят на несколько треков, таких как "Создание контента", "Медиаграмотность", "Медиа будущего", "Личный бренд" и "Медиапроекты" (командный трек). Гостей ожидают лекции экспертов, экскурсии в офисы крупных компаний-партнеров и музей "Атом" на ВДНХ.

Мероприятия также пройдут на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Студенты смогут посетить парк "Зарядье", выставку работ международных фотографов, большую интерактивную экспозицию "Транспортный комплекс" и арт-выставку "Портал" в инновационном центре "Сколково".

В первый день форума пройдет церемония открытия, нетворкинг-сессия, тренинги по командообразованию и образовательные занятия. Для студентов также выступят стендап-комик Евгений Чебатков и музыкальный исполнитель ST.

Во второй день участников ожидают творческие занятия. Им предложат посетить танцевальный и хоровой мастер-классы, тренинг "Сила голоса" и плейбэк-театр. В этот день также пройдут образовательные занятия по трекам и панельные дискуссии на темы "Ценности современной России" и "Образ героя". Программу будет завершать кинопоказ и разбор фильма с экспертом.

В третий день студенты отправятся на партнерские площадки форума, где они познакомятся с деятельностью медиакомпаний и пообщаются с экспертами. На молодежной точке "Телепорт" форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет торжественная церемония закрытия, где будут награждены лучшие участники. Завершится форум выступлением певицы Анет Сай и дискотекой будущего с участием DJ Groove.

Последние образовательные занятия пройдут 11 августа. Молодые люди смогут встретиться с продюсером Тиной Канделаки и дизайнером Артемием Лебедевым. Представители молодежных медиа создадут видеоролики, посвященные тематическим трекам форума.

Организатором окружного форума "МедиаДвиж", входящего в линейку мероприятий платформы "Росмолодежь. События", выступает проект "Молодежь Москвы" столичного комитета общественных связей и молодежной политики и Федеральное агентство по делам молодежи.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице 1 августа. В каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Все мероприятия, которые будут организованы на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября включительно, будут бесплатными для горожан. Однако на некоторые мастер-классы или экскурсии понадобится регистрация.

Столичные НКО также проведут мастер-классы в рамках городских фестивалей. К настоящему моменту участие в фестивале приняли более 115 НКО, действующих в Москве. Всего они организовали свыше 400 мероприятий.