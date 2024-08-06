В штабе общественной поддержки ЕР на выборах в МГД подвели итоги сессий с экспертами

Фото: Moscow.er.ru/О. Крылова

В общественном штабе "Единой России" в 3-м Самотечном переулке состоялось итоговое заседание программной комиссии по сбору наказов москвичей в народную программу партии, сообщает Агентство "Москва".

Участники команды мэра подвели итоги двухнедельной интенсивной работы, которая позволила обобщить предложения жителей по 11 ключевым направлениям развития Москвы.

"Наша главная цель – учесть все предложения и пожелания горожан при формировании программы, сделав ее по-настоящему народной и гармонично дополняющей стратегический курс мэра Москвы Сергея Собянина. Мы рады, что на наш призыв оставлять наказы откликнулось так много людей. Хочу от всей души поблагодарить москвичей за активность, за помощь в формировании народной программы", – сказал руководитель программной комиссии, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В итоговом обсуждении проекта программы приняли участие все члены команды мэра, а также представители экспертного сообщества Москвы. Алексей Шапошников отметил, что работа над программой в столь короткий срок потребовала интенсивных усилий.

В период подготовки программы в общественном штабе прошли экспертные сессии, посвященные экологии, транспорту, поддержке семьи и детства, развитию предпринимательства.

"Уже скоро, 8 августа, мы представим проект программы на конференции московского городского регионального отделения "Единой России". Но я хочу особо отметить, что с принятием программы работа над ней не заканчивается. Народная программа – это живой документ. Работа над ним не подчинена графику выборов, это постоянный процесс. Программная комиссия продолжит прием наказов и предложений москвичей по развитию столицы", – подчеркнул руководитель исполкома столичного регионального отделения партии Максим Руднев.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму. Также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

Накануне в штабе общественной поддержки "Единой России" прошла экспертная сессия, посвященная комплексному развитию транспортной системы столицы.

Участники экспертной сессии рассказали о том, какие предложения и наказы поступили от москвичей, а также обсудили идеи по развитию транспортной системы, как в целом в городе, так и в конкретных районах.