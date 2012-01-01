Москвичам рассказали, почему щиты для строительства метро называют женскими именами

Специалисты начали собирать щит-гигант "Лилия", который будет прокладывать тоннели будущей Рублево-Архангельской линии. Без подобной техники строить метро качественно и в максимально короткие сроки в наши дни невозможно. Как работают эти щиты и почему многие из них носят женские имена, расскажет Москва 24.
"Лилия" в деле
Диаметр щита-гиганта "Лилия", который задействуют в строительстве Рублево-Архангельской линии метро, составляет больше 10 метров, рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что эта техника понадобится для прокладки двухпутных тоннелей, по которым поезда смогут ездить в обе стороны. Такой подход значительно сократит время строительных работ в условиях плотной городской застройки, подчеркнул мэр Москвы в своем телеграм-канале.
По словам главы города, при строительстве метро "Лилию" задействуют уже третий раз: до этого щит монтировали на Большой кольцевой и Некрасовской линиях метро.
На начальном этапе будет возведен участок длиной в 12,6 километра с шестью новыми станциями, последней из которых станет "Липовая роща" (ее рабочее название). При этом уже утвержден проект от "Липовой рощи" до будущей станции "Ильинская", которая появится в Рублево-Архангельском.
Железные "леди"
Проходческий щит – изобретение британского инженера Марка Брюнеля, которое впервые применили для строительства тоннеля под Темзой в середине 19-го века. В Москве же такая техника дебютировала в 1934 году на сложном участке первой очереди метро между Театральной площадью и Лубянкой.
Несмотря на то что машины выполняют титаническую работу, им присваивают женские имена. Родоначальник этой традиции – основатель канадской компании по производству проходческих щитов Ричард Ловат. В свое время предприниматель решил, что техника его фирмы будет получать женские имена в честь покровительницы подземных работ святой Барбары.
В столице же названия комплексам дают в том числе в честь отличившихся сотрудниц Мосметростроя. Например, новый участок Солнцевской линии до аэропорта Внуково помогал строить щит "Наталия". Его назвали в честь машинистки Наталии Корниенко, проработавшей на Сокольнической ветке метро больше 30 лет. Кроме того, в строительстве задействовали щит "Роза" в честь легенды Великой Отечественной войны, женщины-снайпера Розы Шаниной. Также прокладывать тоннели помогали "Светлана", "Ольга", "Марина", "Катя", "Полина", "Елизавета" и другие. Только при строительстве БКЛ задействовали 33 щита.
Длина такой техники в настоящее время может превышать 100 метров, вес – несколько сотен тонн, а диаметр – шесть и десять метров. Из-за внушительных габаритов комплексы приходится завозить на стройплощадку по частям и уже на месте собирать в специальной монтажной камере размером с футбольное поле. Однако бывают ситуации, когда нужны индивидуальные решения: например, при строительстве станции "Деловой центр" оборудовать наземную монтажную камеру для щита длиной 93 метра было невозможно из-за отсутствия места. Поэтому машину пришлось монтировать на участке размером 20 на 8 метров, опуская кольцо за кольцом под землю.
Подземные гиганты значительно облегчают строительство: машины прокладывают коридор и укрепляют его, оставляя за собой готовый тоннель. Рабочим после этого остается только положить рельсы и всевозможные коммуникации.
За счет того, что комплексы работают круглосуточно, удается пройти порядка 300 метров в месяц. Хотя почти сто лет назад мощности хватало только на 75 сантиметров в сутки.