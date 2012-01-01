Москвичам рассказали, почему щиты для строительства метро называют женскими именами

Специалисты начали собирать щит-гигант "Лилия", который будет прокладывать тоннели будущей Рублево-Архангельской линии. Без подобной техники строить метро качественно и в максимально короткие сроки в наши дни невозможно. Как работают эти щиты и почему многие из них носят женские имена, расскажет Москва 24.

"Лилия" в деле

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Диаметр щита-гиганта "Лилия", который задействуют в строительстве Рублево-Архангельской линии метро, составляет больше 10 метров, рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что эта техника понадобится для прокладки двухпутных тоннелей, по которым поезда смогут ездить в обе стороны. Такой подход значительно сократит время строительных работ в условиях плотной городской застройки, подчеркнул мэр Москвы в своем телеграм-канале.





Сергей Собянин мэр Москвы "Лилия" пройдет 849 метров под улицами Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева, Паршина, Живописной, 86-м кварталом района Хорошево-Мневники до соседней станции "Серебряный Бор". Затем – под акваторией Москвы-реки и Большого Строгинского затона до станции "Строгино".

По словам главы города, при строительстве метро "Лилию" задействуют уже третий раз: до этого щит монтировали на Большой кольцевой и Некрасовской линиях метро.

Рублево-Архангельскую линию протянут на северо-запад Москвы от станции БКЛ "Шелепиха" до территории Рублево-Архангельское. Плюс в ее состав войдет временно закрытая станция "Деловой центр". Благодаря новой линии улучшится транспортная доступность столичных районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, для жителей которых время в пути уменьшится в полтора раза. На начальном этапе будет возведен участок длиной в 12,6 километра с шестью новыми станциями, последней из которых станет "Липовая роща" (ее рабочее название). При этом уже утвержден проект от "Липовой рощи" до будущей станции "Ильинская", которая появится в Рублево-Архангельском.



Железные "леди"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Проходческий щит – изобретение британского инженера Марка Брюнеля, которое впервые применили для строительства тоннеля под Темзой в середине 19-го века. В Москве же такая техника дебютировала в 1934 году на сложном участке первой очереди метро между Театральной площадью и Лубянкой.

Несмотря на то что машины выполняют титаническую работу, им присваивают женские имена. Родоначальник этой традиции – основатель канадской компании по производству проходческих щитов Ричард Ловат. В свое время предприниматель решил, что техника его фирмы будет получать женские имена в честь покровительницы подземных работ святой Барбары.

В столице же названия комплексам дают в том числе в честь отличившихся сотрудниц Мосметростроя. Например, новый участок Солнцевской линии до аэропорта Внуково помогал строить щит "Наталия". Его назвали в честь машинистки Наталии Корниенко, проработавшей на Сокольнической ветке метро больше 30 лет. Кроме того, в строительстве задействовали щит "Роза" в честь легенды Великой Отечественной войны, женщины-снайпера Розы Шаниной. Также прокладывать тоннели помогали "Светлана", "Ольга", "Марина", "Катя", "Полина", "Елизавета" и другие. Только при строительстве БКЛ задействовали 33 щита.



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Длина такой техники в настоящее время может превышать 100 метров, вес – несколько сотен тонн, а диаметр – шесть и десять метров. Из-за внушительных габаритов комплексы приходится завозить на стройплощадку по частям и уже на месте собирать в специальной монтажной камере размером с футбольное поле. Однако бывают ситуации, когда нужны индивидуальные решения: например, при строительстве станции "Деловой центр" оборудовать наземную монтажную камеру для щита длиной 93 метра было невозможно из-за отсутствия места. Поэтому машину пришлось монтировать на участке размером 20 на 8 метров, опуская кольцо за кольцом под землю.

Подземные гиганты значительно облегчают строительство: машины прокладывают коридор и укрепляют его, оставляя за собой готовый тоннель. Рабочим после этого остается только положить рельсы и всевозможные коммуникации.

За счет того, что комплексы работают круглосуточно, удается пройти порядка 300 метров в месяц. Хотя почти сто лет назад мощности хватало только на 75 сантиметров в сутки.