Собянин: начался монтаж щита-гиганта для прокладки Рублево-Архангельской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Рабочие приступили к монтажу щита-гиганта "Лилия" в рамках строительства Рублево-Архангельской линии метро. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Конструкция диаметром более 10 метров помогает в прокладке двухпутных тоннелей, объяснил мэр. По его словам, она позволяет тратить заметно меньше времени на эти работы.

"Лилия" пройдет 849 метров под улицами Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева, Паршина, Живописной, 86-м кварталом района Хорошёво-Мнёвники до соседней станции "Серебряный Бор". Затем — под акваторией Москвы-реки и Большого Строгинского затона до станции "Строгино", – уточнил он.

Это третья линия столичного метрополитена, в строительстве которой задействовали "Лилию". До этого щит монтировали на БКЛ и Некрасовской линии.

При проектировании и строительстве метрополитена используются современные технологии, в том числе виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума, рассказывал ранее Собянин. Специалисты также применяют информационное моделирование, с которым проводится виртуальное строительство станций. Это помогает найти и исправить ошибки, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта, отметил мэр.

