Собянин: новая станция появится на Кольцевой линии метро впервые за 70 лет

15 июля Сергей Собянин объявил о начале строительных работ новой станции метро "Достоевская", которая расположится на Кольцевой линии. Ранее проект откладывали несколько раз, однако теперь он в самом разгаре. Таким образом, новая станция появится на Кольцевой спустя 70 лет после ее открытия. Как будут вестись работы и почему это очень сложный проект, расскажем в нашем материале.

Новая "Достоевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новая станция "Достоевская" Кольцевой линии расположится на пересечении улиц Самотечной и Дурова между "Проспектом Мира" и "Новослободской". Благодаря ей можно будет пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской ветки. Строить "Достоевскую" начали по многочисленным просьбам москвичей, которым неудобно ездить без такой пересадки, подчеркнул Сергей Собянин.

"Соединение крайне важное, нужное для пассажиров, но реализация этого проекта крайне и крайне сложная", – заявил мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы Надеюсь, что исторический проект завершится успехом.

"Достоевская" станет 13-й станцией и первой, построенной на Кольцевой линии спустя 70 лет после ее открытия. Эта ветка является одной из самых востребованных: ежедневно ей пользуются порядка 1,2 миллиона пассажиров. А в сумме с Люблинско-Дмитровской – около двух миллионов.

Согласно проекту, на станции будет подземный и наземный вестибюли: первый построят под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, второй – рядом с комплексом "Олимпийский" в районе Дурова и Олимпийского проспекта. Особенностью "Достоевской" станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами. Ничего подобного в столичном метро раньше не делали, подчеркнул Собянин в своем телеграм-канале.

Ожидается, что с открытием "Достоевской" путь от метро до комплекса "Олимпийский" сократится с 10 до 1 минуты. Также до 20% разгрузятся станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, а пересадка с "Курской" на "Чкаловскую" Люблинско-Дмитровской ветки станет свободнее на 25%.

Непростая история

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Станцию "Достоевская" впервые спроектировали еще в 1950-х годах, и изначально она носила название "Площадь Коммуны", однако дальше планов дело не пошло. Строительство пытались возобновить в 1990-х и 2000-х, но опять же безрезультатно. А в 2010-м, когда появилась станция "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии, от пересадочной платформы на Кольцевую отказались из-за сложности размещения новой станции в составе действующей ветки.

К этому вопросу вернулись в 2022 году, когда Сергей Собянин принял решение возобновить проект. После этого станцию включили в перечень перспективных объектов строительства Московского метрополитена. В 2023-м провели нужные проектные и подготовительные работы, а в 2024-м специалисты начали основной этап возведения.

Сложность "Достоевской" обусловлена тем, что она строится горным способом на глубине 35 метров. На все работы на 13-й станции Кольцевой линии потребуется около четырех-пяти лет, заметил Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Необходимо проложить запасные тоннели, построить станцию на Кольцевой и соединить ее с Люблинско-Дмитровской веткой. Плюс выйти по пешеходным переходам на проспект Мира. И все это под землей, практически в ручном режиме.

Всего с 2011 года правительство Москвы закончило строительство и реконструкцию 114 новых станций чуть более 238 километров тоннелей. Также появились четыре дополнительных вестибюля и 12 электродепо московского метро и МЦК.

