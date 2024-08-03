Детская строительная площадка открылась на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Тематическая детская площадка открылась в спорткомплексе "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Ее организовал на парковке Южного спортивного ядра комплекс градостроительной политики и строительства столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для детей установили игровую зону и подготовили развивающую программу. Родители могут оставить их с опытными вожатыми, которые расскажут детям о градостроительной отрасли и помогут им погрузиться в процесс возведения сооружений. На площадки сделали строительный кран, горки, веревочную паутину, скалодром и батут.

Также там организовали игру "Стройплощадка". Участники смогут примерить на себя профессию строителя и сами построят крупные объекты и придумают сценарий их использования. Вместе с тем каждый день на площадке будут проходить мастер-классы.

Родителям предлагают провести время на пуфиках или в гамаках, послушать подкасты, аудиоспектакли или лекции по урбанистике и архитектуре. Кроме того, на площадке заработает кафе с тематическим меню.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице 1 августа. В каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Все мероприятия, которые будут организованы на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября включительно, будут бесплатными для горожан. Однако на некоторые мастер-классы или экскурсии понадобится регистрация.

Между тем на молодежной точке "Телепорт" в Парке Горького пройдет заезд на сайклах 3 и 4 августа. Опытные тренеры поддержат гостей на каждом этапе и создадут атмосферу соревнования. На той же площадке в субботу, 3 августа, состоится дискотека будущего. Потанцевать можно будет с 20:00 до 22:30.

