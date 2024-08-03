Дискотека будущего и сапборды: первые выходные форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

На молодежной точке "Телепорт" в Парке Горького в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет заезд на сайклах 3 и 4 августа. Опытные тренеры поддержат гостей на каждом этапе и создадут атмосферу соревнования, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На той же площадке в субботу, 3 августа, состоится дискотека будущего. Потанцевать можно будет с 20:00 до 22:30.

Также в выходные дни в павильоне "Экономика Москвы" на территории спорткомплекса "Лужники" для гостей и жителей столицы проведут квест "Изучаю экономику". Посетители окажутся в освещенном тоннеле из экранов. С помощью инфографики, видеороликов и искусственного интеллекта они узнают о столичной экономике, влиянии повседневных действий жителей на эту сферу, а также о месте Москвы в мировом экономическом рейтинге.

На Тверской площади с 10:00 до 22:00 пройдет фестиваль "Московское чаепитие". В инновационном центре "Сколково" для гостей организовали мастер-классы по катанию на горных лыжах. Занятия пройдут на диджитал-тренажере.

Кроме того, посетителей приглашают посмотреть экспозицию, проплывая мимо нее на сапборде, в пространстве "Эволюция" в парке искусств "Музеон". Для этого здесь создали небольшую реку, пролегающую через интерактивное пространство.

В честь открытия площадки фестиваля в парке "Зарядье" выступят музыканты. Концерт пройдет с 20:00 до 21:00 3 августа.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице 1 августа. В каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Все мероприятия, которые будут организованы на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября включительно, будут бесплатными для горожан. Однако на некоторые мастер-классы или экскурсии понадобится регистрация.

