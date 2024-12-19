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19 декабря, 20:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Пространство Андрея Васнецова" проходит в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка "Пространство Андрея Васнецова" проходит в Москве

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В музее Галереи искусств Зураба Церетели проходит выставка "Пространство Андрея Васнецова". Экспозиция демонстрирует произведения монументального искусства, живописи и графики, а также эскизы, натурные зарисовки и наброски художника Андрея Васнецова из частных коллекций.

В концертном зале "Москва" будет проходить новогоднее шоу "Дедморозовка. Новые приключения". Волшебная атмосфера будет ждать зрителей уже в фойе. За час до спектакля откроется новогодняя лаборатория с интерактивными мастер-классами и творческой студией "Снег-урок".

Новогодняя елка пройдет в Гостином Дворе. Гостей ждут новогоднее музыкальное представление, интерактивная программа в фойе с играми, развлечениями, фотозонами, игровой площадкой, аттракционами и мастер-классами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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