Актер Алексей Лукин рассказал о выживании на необитаемом острове во время съемок

Актер Алексей Лукин рассказал, что после пробуждения во время съемок на необитаемом острове он здоровался с муравьями. Кроме того, артист каждое утро просыпался с чувством голода и в окружении камер, но со временем к этому привык.

Также Лукин признался, что ему понравилось ощущать себя гостем среди фауны острова.

Большое интервью с Алексеем Лукиным выйдет во вторник, 17 декабря, в эфире телеканала Москва 24.