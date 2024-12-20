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20 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": в КЦ "ЗИЛ" проходит научно-познавательное шоу WOW! HOW?

"Культура за 100 секунд": в КЦ "ЗИЛ" проходит научно-познавательное шоу WOW! HOW?

"Это Москва. Люди": худрук Московского драматического театра им Гоголя Антон Яковлев

"Это Москва. Бизнес": цена искусства

"Интервью": Анна и Надежда Михалковы – о том, как строгое воспитание повлияло на их судьбу

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

"Культура за 100 секунд": выставка "Пространство Андрея Васнецова" проходит в Москве

Большой театр открыл продажу билетов на "Щелкунчика" с 3 по 12 января

Премьера фильма "Волшебник Изумрудного города" прошла в Москве

Москва продолжит активное развитие детских школ искусств

"Интервью": Ольга Кабо – об отношении к идее уйти из театра

В культурном центре "ЗИЛ" проходит научно-познавательное шоу WOW! HOW? Юные гости узнают о происхождении Деда Мороза и увидят научные эксперименты.

На большие экраны вышел фильм "Елки-11". В новой кинокартине сыграл турецкий актер Бурак Озчивит.

В Доме музыки пройдут два концерта в честь 20-летия самого мощного органа России. Можно будет услышать произведения композитора Петра Чайковского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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