"Культура за 100 секунд": в КЦ "ЗИЛ" проходит научно-познавательное шоу WOW! HOW?

В культурном центре "ЗИЛ" проходит научно-познавательное шоу WOW! HOW? Юные гости узнают о происхождении Деда Мороза и увидят научные эксперименты.

На большие экраны вышел фильм "Елки-11". В новой кинокартине сыграл турецкий актер Бурак Озчивит.

В Доме музыки пройдут два концерта в честь 20-летия самого мощного органа России. Можно будет услышать произведения композитора Петра Чайковского.

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