Худрук театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, как жалость привела его в театр

Народный артист РСФСР, худрук театра Et Cetera Александр Калягин поделился воспоминаниями о том, как жалость сыграла ключевую роль в его театральной карьере. В детстве он часто сидел у памятника Грибоедову, мечтая, чтобы его пожалели. Калягин отметил, что даже тяжелые моменты жизни оказались частью судьбы, приведшей его на сцену.

Большое интервью с Александром Калягиным смотрите сегодня, 23 декабря, в 18:30 в эфире нашего канала.

