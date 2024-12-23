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23 декабря, 17:30

Культура

Худрук театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, как жалость привела его в театр

Худрук театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, как жалость привела его в театр

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Народный артист РСФСР, худрук театра Et Cetera Александр Калягин поделился воспоминаниями о том, как жалость сыграла ключевую роль в его театральной карьере. В детстве он часто сидел у памятника Грибоедову, мечтая, чтобы его пожалели. Калягин отметил, что даже тяжелые моменты жизни оказались частью судьбы, приведшей его на сцену.

Большое интервью с Александром Калягиным смотрите сегодня, 23 декабря, в 18:30 в эфире нашего канала.

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