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23 декабря, 10:00

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В столице пройдет премьера научно-популярного фильма "Москва в цифре"

В столице пройдет премьера научно-популярного фильма "Москва в цифре"

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Москвичей и гостей города пригласили на премьеру 4-серийного научно-популярного фильма "Москва в цифре". Показ пройдет в павильоне "Умный город" на ВДНХ в среду, 25 декабря.

Зрителям расскажут о развитии цифровых проектов города. Например, как искусственный интеллект помогает врачам и пациентам, кто и как выбирает названия новых улиц в Москве и можно ли улыбкой оплатить проезд в метро.

Попасть на премьеру можно после регистрации на сайте павильона "Умный город", а с 2 по 8 января регистрация не потребуется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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