"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

Команда проекта "Сити" составила подборку новых кинокартин, которые можно увидеть на больших экранах и на стримингах.

Выходит фильм "Елки 11", который стал уже доброй предновогодней традицией. История, как всегда, состоит из пяти новелл. На этот раз у героев есть общая цель – поздравить с Новым годом одинокую учительницу Валентину Михайловну. В фильме появятся Рузиль Минекаев "Слова пацана" и турецкий актер Бурак Озчивит.

Следующая премьера – семейное фэнтези "Домовенок Кузя" от продюсеров братьев Андреасян. Эта кинокартина создана по мотивам мультфильма.

Еще одна новинка проката – испанский психологический триллер "Побег". Главный герой фильма чувствует свою вину за смерть жены в авиакатастрофе, поэтому стремится попасть за решетку, хотя по закону он не виновен.

Подробнее – в программе "Сити".