170 ледовых шоу пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве

170 ледовых шоу состоится в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве. Для любителей покататься на коньках самим доступно более 20 ледяных катков.

При этом горожан ждет атмосфера советских кинохитов, праздничная выпечка и мастер-классы для всей семьи.

Кроме того, желающие смогут поучаствовать в соревнованиях по керлингу и посмотреть хоккейные матчи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

