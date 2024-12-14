14 декабря, 22:15Общество
170 ледовых шоу пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве
170 ледовых шоу состоится в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве. Для любителей покататься на коньках самим доступно более 20 ледяных катков.
При этом горожан ждет атмосфера советских кинохитов, праздничная выпечка и мастер-классы для всей семьи.
Кроме того, желающие смогут поучаствовать в соревнованиях по керлингу и посмотреть хоккейные матчи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.