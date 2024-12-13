На телеканале Москва 24 стартует проект "На завод!"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проект "На завод!" стартует на телеканале Москва 24 с 14 декабря. За 10 серий телепроекта зрителям расскажут о столичном современном производстве и выборе будущего.

Ученики 9-х классов отправятся на столичные предприятия, чтобы самим принять участие в производственных процессах и увидеть работу завода изнутри. Выпуски "На завод!" будут посвящены производству дронов, зарядным станциям для электромобилей, сварке, покраске, созданию имплантов из титана и многому другому.

О том, сколько сейчас зарабатывают рабочие заводов, где можно получить востребованные профессии и какие перспективы будут у молодых специалистов, можно узнать в телевизионном проекте. Первая серия выйдет на телеканале Москва 24 14 декабря в 19:40.

Между тем в Москве в ноябре открылся первый в России 5D-кинотеатр для выбора профессии. 5D-кинотеатр позволяет школьникам не только увидеть, но и почувствовать атмосферу различных сфер деятельности. Школьники могут стать машинистами поезда, посетить цех сборки автомобилей или попробовать приготовить торт "Москва". Эти и другие профессиональные эксперименты созданы для 9-классников в новом иммерсивном кинотеатре в центре "Профессии будущего".