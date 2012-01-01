Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице, сообщил Сергей Собянин. С 14 декабря по 12 января столичные площадки приглашают погрузиться в атмосферу волшебного праздника, полного знакомых персонажей, уютных фильмов и праздничных забав. Подробнее о программе – в материале Москвы 24.

В центре внимания

Фото: предоставлено организаторами

Яркие события фестиваля "Путешествие в Рождество" развернутся на 35 городских локациях. К примеру, на Манежной площади гостей ждет дух "Голубого огонька": посетители увидят телестудию с яркой подсветкой, которую украсит дискошар и серпантин. Дизайн главной сцены отсылает к Дому культуры из "Карнавальной ночи", плюс краски добавит арт-объект в виде Шуховской телебашни.

Здесь же можно будет заглянуть в зону "Любви и чудес" с декорациями из любимых "Чародеев" и шале "НУИНУ", созданным по мотивам культового научного института из фильма. Для детей в зоне "В гостях у сказки" откроется волшебный лес, а Щелкунчик, Снежная королева, Почтальон Печкин и другие персонажи оживут в окружении подснежников и домика Бабы Яги.

Между Манежной и площадью Революции развернутся сцены из популярных советских комедий: "Операция Ы", "Джентльмены удачи", "Девчата" и других. А на Кузнецком мосту напротив ЦУМа 20 декабря откроется выставка елей с дизайнерскими игрушками, вдохновленными советскими мультфильмами и кинохитами: "Кавказская пленница", "Дед Мороз и лето", "Морозко", "Двенадцать месяцев", "Цирк" и другие. Также на площадке будет работать арт-павильон "Подарок" с коллекциями одежды и аксессуаров проекта "Сделано в Москве".

Для тех, кто хочет глубже окунуться в праздничные традиции прошлого, свои двери откроет Путевой дворец. Здесь можно примерить фантазийные костюмы, пройти квест по России XIX века и насладиться иммерсивными театральными постановками в классическом и народном стилях.

Семейный праздник

Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль предложит сотни выступлений, включая концерты кавер-групп и спектакли по мотивам любимых сказок, – старые добрые "Морозко", "Снежная королева", "Умка", "Бабушка Метелица" и другие.

Посетителей ждут стихи и поздравления, игры в "кульбутто", "четыре в ряд" и "веселый хоккей". Каждый юный гость сможет отправить заветное письмо доброму волшебнику. Кроме того, этой зимой для посетителей приготовили самый большой квест за всю историю фестиваля. Все желающие смогут получить "паспорт путешественника" и отправиться по увлекательному маршруту через московские парки и площадки "Московских сезонов". За правильные ответы на локациях в документ будут ставить печати, которые в конце обмениваются на подарки.

Для тех, кто любит творить, на фестивале подготовили больше четырех тысяч тематических мастер-классов. Гости изготовят елочные игрушки с изображением любимых героев мультфильмов, нарисуют приглашения в стиле афиш 1960–1990-х годов или смастерят рождественский фонарик. Кроме того, у каждого желающего будет шанс обучиться актерскому мастерству, испечь плюшки по рецепту Карлсона или озвучить мультфильм по ролям. А для самых смелых – возможность поставить собственный спектакль или мюзикл.

Москва спортивная

Фото: предоставлено организаторами

Окружные площадки столицы порадуют не менее насыщенной программой: зрители увидят 170 ледовых шоу с участием лучших российских фигуристов, в том числе олимпийских чемпионов. На более чем 20 катках фестиваля можно будет взять уроки фигурного катания у профессионального тренера, просто отдохнуть с семьей или друзьями, принять участие в хоккейных матчах и даже попробовать свои силы в керлинге. Для последней активности построили специальную площадку на улице Школьной.

Кроме того, посетителей ждет интересная спортивная анимация на улице и окружные соревнования "Самый сильный". Жители каждого района покажут себя в отжиманиях, приседаниях, прыжках в длину и перетягивании каната.

Вкусный Новый год

Фото: предоставлено организаторами

Праздники сложно представить без горячего чая и угощений. На всех площадках фестиваля каждый день в 16:00 будет звучать специальный джингл. Он будет означать, что гостям пора присоединиться к "Московскому чаепитию". Самовары, ароматные ватрушки и плюшки – в общем все, что нужно для уютной атмосферы.

Торговые шале порадуют гостей рождественскими блюдами, закусками и согревающими напитками. Помимо прочего, там можно найти сувениры для друзей и близких.

Помощь рядом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зима – это еще и время подумать о тех, кому нужна помощь. Для этого в шале "Москва помогает" будут собирать подарки для участников специальной военной операции и жителей новых территорий.

На площадках фестиваля появятся и "Добрые елки" с желаниями подопечных московских фондов и НКО. Каждый неравнодушный сможет исполнить мечту тех, кто нуждается в поддержке: для этого достаточно отсканировать QR-коды и следовать дальнейшим указаниям.



А если захочется поздравить родных, которые сейчас далеко, на площадках можно выбрать ретрооткрытку или создать свою с личной фотографией, а затем отправить через ящики "Почты России". Весточка прилетит друзьям и родственникам в разные уголки страны.

Фестивальные площадки в центре столицы будут работать с 11:00 до 21:00 в будние дни и 10:00 до 22:00 в субботу и воскресенье. В округах – с 11:00 до 21:00 и с 10:00 до 21:00 соответственно. Подробнее о мероприятиях – на сайте проекта "Зима в Москве".