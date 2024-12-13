"Мой район. Новости": благотворительная ярмарка пройдет в Московском дворце пионеров

Елочные игрушки, новогодние шкатулки, варежки, шапки и другие вещи можно будет приобрести на благотворительной ярмарке, которая пройдет 14 декабря в Московском дворце пионеров.

Тысячи изделий сделали своими руками ученики столичных школ и студенты колледжей. Вырученные от продажи средства пойдут на покупку медикаментов, одежды, игрушек и других вещей для детей из Луганской Народной Республики.

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