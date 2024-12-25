"Культура за 100 секунд": ледовые шоу и новогодние развлечения в Москве

На "ЦСКА Арене" в новогодние праздники пройдет ледовое шоу "Волк и семеро козлят" Ильи Авербуха. Первый показ состоится 2 января в 18:30.

На катке имени Баумана работает кинотеатр под открытым небом. 4 января покажут добрую детскую комедию "Воробей на льду", а на Рождество, 7 января, можно будет увидеть "Морозко".

На площади Революции проходит ледовое шоу "Белоснежка". Показ состоится в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

На городской ферме ВДНХ открылась резиденция Деда Мороза. Здесь проходят мастер-классы и развлечения на свежем воздухе.

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