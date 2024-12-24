Актриса Ланская рассказала, как помочь ребенку найти призвание

Актриса Валерия Ланская поделилась своими мыслями о том, как родители могут помочь ребенку найти свое любимое дело.

Она считает, что важно не давить на ребенка, а быть внимательным к его интересам. По ее словам, в детстве не стоит заниматься чем-то с фанатизмом, чтобы избежать перегрузок. Родителям важно направить ребенка, показать разные сферы, чтобы он мог попробовать себя в разных областях, и помочь раскрыть его талант.

Большое интервью с Валерией Ланской смотрите 24 декабря в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.