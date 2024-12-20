"Сити": подборка ярких спектаклей на декабрь

Команда проекта "Сити" составила подборку ярких спектаклей на последний месяц уходящего года. Один из них – премьера чеховской "Чайки" в МХТ. Ее режиссером-постановщиком стал худрук театра, народный артист России Константин Хабенский. Ближайшие показы состоятся 9 и 19 января.

Также можно сходить на "Свадьбу Кречинского" в Театре на Трубной. Ближайшие показы спектакля запланированы на 24 и 25 декабря, а также 3, 21 и 22 января. Подробнее – в программе "Сити".