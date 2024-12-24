Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 14:30

Культура

Валерия Ланская рассказала о Детском музыкальном театре юного актера

Валерия Ланская рассказала о Детском музыкальном театре юного актера

"Моя Москва": Виктор Раков. Часть 2

"Сити": какие спектакли стоит посмотреть в новогодние каникулы

"Культура за 100 секунд": выставка искусства Карелии проходит в Москве

"Это Москва. Транспорт": станция "Мосфильмовская"

Актриса Валерия Ланская рассказала, на что готова ради роли

"Интервью": Александр Калягин – о спектакле "Человек в закрытой комнате"

Группа "Девчата" посетила единый пункт отбора на службу в Москве

Худрук театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, как жалость привела его в театр

Худрук театра Et Cetera Александр Калягин рассказал об отношении к критике

Актриса Валерия Ланская поделилась воспоминаниями о работе в Детском музыкальном театре юного актера и рассказала, как она "заболела" театром.

По словам Ланской, театр является школой жизни и профессии. Она отметила, что театр значительно вырос: появились новые сцены, расширились группы, там играются сложные постановки. Ланская подчеркнула, что выпускники театра отличаются высоким профессионализмом в вокале, актерском мастерстве и пластике.

Большое интервью с Валерией Ланской смотрите сегодня в 18:30 на телеканале Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика