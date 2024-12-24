Валерия Ланская рассказала о Детском музыкальном театре юного актера

Актриса Валерия Ланская поделилась воспоминаниями о работе в Детском музыкальном театре юного актера и рассказала, как она "заболела" театром.

По словам Ланской, театр является школой жизни и профессии. Она отметила, что театр значительно вырос: появились новые сцены, расширились группы, там играются сложные постановки. Ланская подчеркнула, что выпускники театра отличаются высоким профессионализмом в вокале, актерском мастерстве и пластике.

Большое интервью с Валерией Ланской смотрите сегодня в 18:30 на телеканале Москва 24.