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27 декабря, 15:15

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Мэр Москвы: открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

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В Москве завершили строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе. Новый участок длиной более 3 километров стал бессветофорной магистралью с тремя-четырьмя полосами движения в каждом направлении.

По словам Сергея Собянина, новый участок дороги улучшит транспортную доступность для жителей пяти районов столицы и поселения Булатниковское, где проживают около 600 тысяч человек. Строительство велось с минимальными ограничениями для движения.

Открытие новой дороги позволит сократить время проезда в среднем на 23 минуты, а также снизит нагрузку на южный сектор МКАД и такие улицы, как Варшавское шоссе и Подольских Курсантов. В перспективе участок станет связующим звеном между Московским скоростным диаметром и трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на следующий год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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