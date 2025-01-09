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Новости

Новости

09 января, 13:00

Город

"Культура за 100 секунд": маркет волшебства работает на Болотной площади

"Культура за 100 секунд": маркет волшебства работает на Болотной площади

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Одна из точек проекта "Зима в Москве" расположена на Болотной площади. Там установлены арт-объекты, а также обустроены маркет волшебства с товарами московских брендов, фудкорт, зона мастер-классов и каток.

Тем временем выставка "Елена Фабиановна Гнесина и Москва" открылась в центре Гиляровского. Экспозиция рассказывает о том, где она родилась, выросла, училась и как открывала свои учебные заведения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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