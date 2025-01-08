Собянин: в проекте "Учебный день в музее" принимают участие 40 площадок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В проекте "Учебный день в музее" принимают участие 40 музейных площадок столицы. На таких уроках школьники быстрее усваивают информацию и тренируют свои исследовательские навыки, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Участниками проекта в том числе стали Музей космонавтики, Дарвиновский музей, Музей Владимира Высоцкого, Интерактивный политехнический музей "Дедушкин чердак" и другие.

Сейчас в рамках программы доступно свыше 250 уроков. Их разрабатывают учителя и методисты совместно с сотрудниками музеев.

В прошлом году к проекту присоединились три новые площадки. Так, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства проводят учебные дни для 1–2 классов. В "Доме полимеров" школьников 8–11 классов знакомят с современными технологиями и материалами в формате квизов, а в Госархиве старшеклассники изучают математику и архивное дело.

Проект был запущен в 2017 году. За это время количество его участников увеличилось почти в 20 раз, отметил мэр.

Между тем программами дополнительного образования охвачены 89% московских школьников. На данный момент они посещают свыше 135 тысяч кружков и секций, рассказал ранее Собянин.

Чаще всего юные москвичи отдают предпочтение футболу, шахматам и робототехнике. В столице также работают над развитием школьного и студенческого туризма. Участие в этих программах принимают более 79 тысяч ребят. При этом в "Содружество школьных театров Москвы" входит свыше 22 тысяч учеников и более 1 тысячи педагогов.