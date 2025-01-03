Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Московское ретро стало одной из главных тем проекта "Зима в Москве". Гости могут узнать о моде, обиходе и традициях горожан во второй половине XIX – первой половине XX века, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На Манежной площади работает несколько тематических зон, которые воссоздают атмосферу и декорации советских фильмов и телепередач. Там можно почувствовать себя участниками "Голубого огонька", побывать "В гостях у сказки", а также пройти по "Улице любимых комедий".

Атмосферу прошлых лет передает и фестиваль "Московское чаепитие". Здесь гостям предлагают новогодние купажи чая и традиционные сладости. Также в праздники посетители могут принять участие в музыкальных беседах "Народное караоке" и вместе с артистами спеть любимые новогодние песни.

Побывать в гостях у московской аристократии XIX века приглашают столичные усадьбы. Там организовали музыкально-театрализованное представление "Чаепитие с графиней". Горожанам расскажут об истории московского чаепития.

Кроме того, гостей приглашают на фестиваль "Усадьбы Москвы", который проходит на территориях Воронцово, Свиблово, Люблино, Музея П.И. Чайковского и сада имени Н.Э. Баумана. Цикл мероприятий "Зимние вечера в усадьбах" позволит не только прогуляться с экскурсией по историческим особнякам, но и послушать классическую музыку и посмотреть театральные постановки в старинных залах.

18 января в парке "Останкино" и в саду имени Н.Э. Баумана пройдет парковый бал-спектакль "Театр в шкатулке". Для зрителей подготовили театрализованные представления и мастер-классы.

Между тем до 8 января за павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ пройдет новогодняя ярмарка. Она работает с 11:00 до 21:00 каждый день, а с 13:00 до 15:00 с 2 по 8 января граждан научат самостоятельно создавать праздничные сувениры.

