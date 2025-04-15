15 апреля, 06:45Регионы
Сервис аренды колясок для маленьких собак появился в Санкт-Петербурге
Необычный сервис для владельцев собак появился в Санкт-Петербурге. Теперь они могут взять коляску для своего питомца и катать его по магазинам.
Чтобы арендовать такое транспортное средство, необходимо оставить залог в размере тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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