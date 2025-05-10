"Кафе Эпоха": Валентина Титова и Аркадий Инин

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист России Валентин Смирнитский вспомнит с актрисой Валентиной Титовой и сценаристом Аркадием Ининым советское время, знаменательные и яркие события прошлого, а также легендарные фильмы. Гости в игровой форме поделятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время.

Соведущая актриса Янина Студилина не только поможет ведущему провести викторину, но и попытается узнать больше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы викторин по темам "Мода" и "Искусство и кино Советского Союза", герои зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".