Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 12:55

Культура

"Кафе Эпоха": Валентина Титова и Аркадий Инин

"Кафе Эпоха": Валентина Титова и Аркадий Инин

"Познавательный фильм": Москва. Музей Победы

В Москве состоялась премьера фильма "Непокоренные"

Состав-музей прибыл на платформу Белорусского вокзала в Москве

Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл на Белорусский вокзал в Москве

Режиссер Оливер Стоун высоко оценил развитие киноиндустрии в Москве

Американский режиссер Оливер Стоун высоко оценил Московский кинокластер

Акция "Голоса Победы" стартовала в столичном метро

Акция "Бессмертный полк" прошла на СВАРЗ

"Сити": подборка военных фильмов в преддверии 9 Мая

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист России Валентин Смирнитский вспомнит с актрисой Валентиной Титовой и сценаристом Аркадием Ининым советское время, знаменательные и яркие события прошлого, а также легендарные фильмы. Гости в игровой форме поделятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время.

Соведущая актриса Янина Студилина не только поможет ведущему провести викторину, но и попытается узнать больше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы викторин по темам "Мода" и "Искусство и кино Советского Союза", герои зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Читайте также
Программа: Кафе Эпоха
культуракиновидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика