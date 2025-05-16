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Новости

16 мая, 19:30

Культура

"Сити": подборка интересных культурных событий этой недели в Москве

"Сити": подборка интересных культурных событий этой недели в Москве

"Сити": журналу "Мурзилка" исполнился 101 год

"Это Москва. Люди": Дмитрий Чеботарев

"Мой район. Место встречи": Теплый Стан

"Страсти на эстраде": Марк Бернес

"Кинореквизит": "Жигули", платья, пишущая машинка

"Моя Москва": Сергей Мазаев. Часть 1

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных 17–18 мая

"Культура за 100 секунд": спектакль "Восемь женщин" покажут в Театре на Малой Ордынке

Москвичам рассказали о необычных предметах современного искусства

Команда проекта "Сити" подготовила обзор ярких культурных мероприятий, которые можно посетить в Москве.

В Театре на Малой Ордынке – премьера спектакля "Восемь женщин". Это комедийный детектив о загадочном убийстве в загородном доме. Героини подозревают друг друга, ведь у каждой есть свои секреты и мотивы. Показы состоятся 16 и 23 мая.

В клубе Urban 18 мая выступит группа "Тима ищет свет". Молодые музыканты представят композиции в стиле инди с элементами электроники. Зрителей ждет необычное сочетание акустической гитары и хип-хоп-битов.

Подробнее – в программе "Сити".

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