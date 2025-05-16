"Сити": подборка интересных культурных событий этой недели в Москве

Команда проекта "Сити" подготовила обзор ярких культурных мероприятий, которые можно посетить в Москве.

В Театре на Малой Ордынке – премьера спектакля "Восемь женщин". Это комедийный детектив о загадочном убийстве в загородном доме. Героини подозревают друг друга, ведь у каждой есть свои секреты и мотивы. Показы состоятся 16 и 23 мая.

В клубе Urban 18 мая выступит группа "Тима ищет свет". Молодые музыканты представят композиции в стиле инди с элементами электроники. Зрителей ждет необычное сочетание акустической гитары и хип-хоп-битов.

Подробнее – в программе "Сити".