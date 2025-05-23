Анастасия Волочкова приехала на прощание с Юрием Григоровичем

Балерина Анастасия Волочкова приехала на прощание с хореографом Юрием Григоровичем, которое проходит в Большом театре. Она заявила, что он сыграл судьбоносную роль в ее жизни.

Танцовщица вспомнила, как в 1996 году, когда ей было 20 лет, балетмейстер вручил ей золотую медаль на международном конкурсе артистов балета. По ее словам, Григорович составлял и будет всю жизнь составлять славу России, потому что он создал Большой театр.

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