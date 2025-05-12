Инстасамка и другие российские звезды начали инвестировать в футбольные команды

Российские артисты, блогеры и спортсмены все чаще становятся владельцами футбольных клубов. В числе новых инвесторов – певица Инстасамка с мужем Moneyken, рэпер Баста, комик Азамат Мусагалиев. Кто-то из них связывает это с детской мечтой, некоторые – с попыткой заявить о себе в новой индустрии или с бизнес-расчетом.

Вложение в футбольный клуб – это не только траты на игроков и содержание команды. Это и медийность, и управление, и возможность создать сообщество. Западный пример – актер Райан Рейнольдс, который вместе с партнером купил малоизвестный английский клуб "Рексем" и вывел его в чемпионшип.

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