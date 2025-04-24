Деми Мур стала самой красивой женщиной года по версии журнала People

Американская актриса Деми Мур возглавила ежегодный список самых красивых людей по версии журнала People. Об этом издание объявило в новом выпуске, разместив 62-летнюю звезду на обложке.

Как отмечают авторы рейтинга, Мур прошла путь от иконы Голливуда до возвращения на вершину популярности. Новую волну признания ей принесла роль в фильме "Субстанция", за которую она получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

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