24 апреля, 07:30Шоу-бизнес
Деми Мур стала самой красивой женщиной года по версии журнала People
Американская актриса Деми Мур возглавила ежегодный список самых красивых людей по версии журнала People. Об этом издание объявило в новом выпуске, разместив 62-летнюю звезду на обложке.
Как отмечают авторы рейтинга, Мур прошла путь от иконы Голливуда до возвращения на вершину популярности. Новую волну признания ей принесла роль в фильме "Субстанция", за которую она получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".
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