Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 07:30

Шоу-бизнес

Деми Мур стала самой красивой женщиной года по версии журнала People

Деми Мур стала самой красивой женщиной года по версии журнала People

Концертного директора Игоря Талькова приговорили к 13 годам колонии по делу об убийстве

Блогер Александра Митрошина будет находиться под домашним арестом еще 2 месяца

В сети появилось новое видео с Марой Багдасарян за рулем

Певица Надежда Кадышева подняла свой гонорар почти в два раза

У бьюти-блогера Гоар Аветисян обнаружили налоговую задолженность в размере 55 млн руб

Несколько звездных российских пар развелись в 2024 году

Шоу-бизнес потрясла волна громких разводов знаменитостей

Суборбитальный полет с Кэти Пэрри вызвал волну критики

"Вопрос спорный": история с Аязом Шабутдиновым вызвала споры о будущем блогеров

Американская актриса Деми Мур возглавила ежегодный список самых красивых людей по версии журнала People. Об этом издание объявило в новом выпуске, разместив 62-летнюю звезду на обложке.

Как отмечают авторы рейтинга, Мур прошла путь от иконы Голливуда до возвращения на вершину популярности. Новую волну признания ей принесла роль в фильме "Субстанция", за которую она получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесза рубежомвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика