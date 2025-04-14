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14 апреля, 13:51

Происшествия

Обвинение запросило 14 лет колонии для директора певца Талькова

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Обвинение запросило 14 лет заключения для концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана по делу об убийстве певца в 1991 году. Об этом говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что сторона обвинения попросила назначить Шляфману 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом сторона защиты просила мужчину оправдать.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки с охранником Игорем Малаховым. С последнего были сняты обвинения, так как еще в 1992 году следствие установило, что смертельный выстрел совершил именно Шляфман.

Мужчина уехал в Израиль, а следственные действия приостановили. Но в конце 2018 года они вновь были возобновлены. В 2022 году суд заочно арестовал Шляфмана. В 2024 году следователи завершили расследование, а также допросили обвиняемого в Израиле.

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