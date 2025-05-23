Волочкова простилась с хореографом Григоровичем

Фото: Москва 24

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова простилась со своим педагогом, народным артистом СССР, хореографом и балетмейстером Юрием Григоровичем.

Балерина пришла к историческому зданию Большого театра с большим букетом белых лилий. Около входа в учреждение она обратилась к журналистам с просьбой помочь ей попасть на церемонию прощания, поскольку вход осуществлялся только по спискам.

"Да, люди, я пройду куда угодно, хоть с главного входа Большого театра. Помогите мне, пожалуйста, цветы возложить к гробу!" – попросила артистка.

В итоге балерине удалось пройти в Большой театр. В зале, где проходила церемония прощания, она пожала руки присутствовавшим коллегам, после чего возложила букет. Волочкова подошла к гробу Григоровича во время речи министра культуры Марий Эл Константина Иванова.

С хореографом также простился ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

"Очень сложно говорить в прошедшем времени, потому что для каждого из нас вся жизнь связана с ним, с его волеизъявлением. Я думаю, что каждый артист, который находится сейчас в зале или не смог по каким-то причинам прийти, может сказать ему спасибо", – подчеркнул Цискаридзе.

Помимо Волочковой и Цискаридзе, проститься с легендой балета пришли прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народный артист СССР Борис Акимов, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард и другие.

Григорович умер 19 мая на 99-м году жизни. СМИ сообщали, что народный артист СССР скончался в больнице от осложнений после двустороннего воспаления легких.

Прощание с хореографом проходило на исторической сцене Большого театра в Москве в пятницу, 23 мая. Вокруг гроба с телом Григоровича были установлены декорации из его балета "Легенда о любви", который был впервые продемонстрирован в 1961 году в Мариинском театре. Также рядом находились медали и ордена хореографа.

Венки на прощание направили Владимир Путин, коллективы Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Кремлевского дворца и ансамбля Игоря Моисеева.

Кроме того, во время церемонии прощания были зачитаны телеграммы с соболезнованиями от Путина, председателя правительства России Михаила Мишустина, главы Совфеда Валентины Матвиенко и главы Минкультуры Ольги Любимовой.

