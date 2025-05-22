Народного артиста СССР Юрия Владимирова похоронили на Даниловском кладбище

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Похороны народного артиста СССР, педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова прошли на Даниловском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отпевание состоялось утром в четверг, 22 мая, в храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость", а церемония прощания – в главном фойе исторического здания Большого театра.

С артистом простились родные, друзья, коллеги и те, кто почитает его талант. Среди пришедших на церемонию были прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народный артист РФ Андрис Лиепа, балетмейстер-репетитор труппы Большого театра Нина Семизорова, артисты Марина и Анна Леоновы, народные артисты СССР Борис Акимов и Михаил Лавровский, заслуженный артист России Иван Васильев, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард.

Прощание сопроводили струнный квинтет и рояль. Кроме того, в ходе церемонии были зачитаны телеграммы от главы Минкультуры России Ольги Любимовой, вице-премьера Татьяны Голиковой и директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. Прощание завершилось аплодисментами.

О смерти Владимирова сообщил Большой театр 19 мая. Ему было 83 года.

Танцовщик родился в деревне Костерево Владимирской области в 1942 году. Он получил образование в Московском хореографическом училище (сейчас – Московская государственная академия хореографии. – Прим. ред.). С 1962 по 1987 год Владимиров работал артистом балета Большого театра, а затем начал преподавать в качестве педагога-репетитора.

В 1987 году был удостоен звания народного артиста СССР. Среди выдающихся ролей Владимирова – Филипп в "Пламени Парижа", Пастух в "Весне священной", Голубая птица в "Спящей красавице". Всенародное признание ему принесла партия Ивана Грозного.

