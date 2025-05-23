Прощание с хореографом Юрием Григоровичем проходит в Большом театре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с советским и российским хореографом и балетмейстером Юрием Григоровичем началось на исторической сцене Большого театра в Москве.

Люди приходят к театру с самого утра пятницы, 23 мая, чтобы проститься с Григоровичем. Его поклонники несут цветы на церемонию прощания. Около гроба деятеля культуры выложены его медали и ордена.

Проститься с балетмейстером приехали глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, народные артисты России Валерий Гергиев и Николай Цискаридзе. Венки на прощание прислали Владимир Путин, коллективы Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Кремлевского дворца, ансамбля Игоря Моисеева.

После прощания народного артиста СССР кремируют, а затем его похоронят на Новодевичьем кладбище. Там же погребена жена Григоровича, советская балерина Наталия Бессмертнова.

О смерти Григоровича сообщил 19 мая его помощник Александр Колесников. Балетмейстеру было 98 лет. Как рассказали СМИ в окружении артиста, хореограф умер в Центральной клинической больнице от осложнений после двустороннего воспаления легких.

В связи со смертью Григоровича Путин выразил свои соболезнования коллективу Большого театра и родственникам народного артиста СССР. Президент обратил внимание, что спектакли, поставленные хореографом, покоряют зрителей по всему миру своей смелостью творческих идей. Они по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса, отметил глава государства.

Григорович поставил танцы в операх "Садко", "Риголетто", "Мать", "Большая любовь", "Три толстяка" на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сегодня – Государственный академический Мариинский театр. – Прим. ред.). Однако прославился он после того, как стал главным балетмейстером Большого театра. За годы работы в этом учреждении он осуществил около 15 постановок, включая "Иван Грозный", "Ангара", "Золотой век" и многие другие.

Народный артист СССР также являлся худруком Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, а с 2008 года – штатным хореографом ГАБТ.

