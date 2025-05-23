Прощание с хореографом Юрием Григоровичем завершилось в Большом театре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с советским и российским хореографом и балетмейстером Юрием Григоровичем завершилось на исторической сцене Большого театра в Москве.

Вокруг гроба с телом Григоровича были установлены декорации из его балета "Легенда о любви", который был впервые продемонстрирован в 1961 году в Мариинском театре. Также рядом находились медали и ордена хореографа.

Венки направили Владимир Путин, коллективы Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Кремлевского дворца и ансамбля Игоря Моисеева.

Кроме того, во время церемонии прощания были зачитаны телеграммы с соболезнованиями от Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, главы Совфеда Валентины Матвиенко и главы Минкультуры России Ольги Любимовой.

Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев, который посетил церемонию прощания, назвал невероятной историей манеру постановок Григоровича и его работу с артистами. Он заявил, что важное значение будет иметь продолжение молодым поколением дела хореографа.

"Те, кто станет главным продолжателем его дела, должны верить, что в ближайшие десятилетия спектакли Григоровича принесут еще больше славы русскому балету Большого театра и мировому балету в целом", – отметил Гергиев.

Не оставил без внимания вклад Григоровича в балетное искусство и вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Андрей Золотов. Он назвал балетмейстера удивительным человеком. По его словам, народный артист СССР и есть явление русского и мирового искусства.

"Его балеты живут на этой сцене и на многих других сценах. Сердце профессии нескольких поколений балетных артистов, этих великих художников в искусстве, великих тружеников", – заявил Золотов, присутствовавший на церемонии прощания.

Вице-президент РАХ также считает, что все современное балетное искусство развивалось "в атмосфере недосягаемости Григоровича".

"Это человек, который не опередил время. Он раскинул время на прошлое и будущее. И в этом его великая слава, великий подвиг", – заключил Золотов.

Народный артист СССР Борис Акимов тоже выразил свои соболезнования на церемонии прощания. Он отметил, что Григорович своим талантом и творчеством написал "золотую страницу" в истории Большого театра, отечественной и мировой хореографии.

"И я, и мои коллеги, вот те все, кто работал в то время, мы, конечно, счастливы. Мы счастливы, что жизнь нам подарила такое счастье человеческого и творческого общения с этим человеком, с этим творцом, с этим художником", – добавил Акимов.

В свою очередь, народная артистка СССР Маргарита Дроздова пообещала, что балеты Григоровича будут демонстрироваться вечно и на высоком профессиональном уровне. Она считает, что постановки хореографа не имеют срока давности, поэтому на них будут расти новые поколения.

Григорович умер 19 мая на 99-м году жизни. В окружении хореографа СМИ сообщили, что народный артист СССР скончался в больнице от осложнений после двустороннего воспаления легких.

Григорович поставил танцы в операх "Садко", "Риголетто", "Мать", "Большая любовь", "Три толстяка" на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сегодня – Государственный академический Мариинский театр. – Прим. ред.). Но он стал известен после того, как стал главным балетмейстером Большого театра. За годы работы в этом учреждении он представил около 15 постановок, включая "Иван Грозный", "Ангара", "Золотой век" и многие другие.

Народный артист СССР также являлся худруком Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, а с 2008 года – штатным хореографом ГАБТ.

