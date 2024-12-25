Певец Дима Билан рассказал о преследовании со стороны фанатов

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Российский исполнитель Дима Билан рассказал в эфире шоу "Без масок" о преследованиях со стороны своих поклонниц, одна из которых однажды написала на территории его дома фразу "Я люблю тебя".

Артист признался, что для него до сих пор остается загадкой, как фанатка проникла на территорию его участка, который "достаточно сильно" огорожен. При этом Билан уточнил, что не стал осуждать подобные действия поклонниц. Однако он заявил, что его больше всего интересовало, что за человек проник к нему домой и что им двигало.

Кроме того, певец рассказал, что не ест еду, подаренную фанатами, из-за боязни сглаза. Он поделился случаем, когда съел печенье от фанатки и странно себя чувствовал после этого. По его словам, в него будто "кто-то вселился". Билан заявил, что в тот день ему пришлось умываться святой водой у себя в гримерке.

Ранее давка произошла на презентации линейки одежды рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.) в магазине торгово-развлекательного центра "Павелецкая Плаза". В павильоне едва хватило места для всех желающих, и тогда певица сама встала за кассу.

Фанатам рэперши обещали подарки за покупки, общение со звездой, и желающих собралось так много, что мероприятие пришлось завершить раньше запланированного. Инстасамка поспешно покинула помещение, а толпа, выразив недовольство, разошлась, но оставила после себя заметный беспорядок на полках и в зале.

