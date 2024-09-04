Актер Бикович встретился с москвичами по приглашению директор центра "Авангард" Борисовой

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Российско-сербский актер Милош Бикович провел творческую встречу со своими поклонниками, живущими на севере Москвы. На протяжении часа у москвичей была возможность пообщаться со своим кумиром в теплой атмосфере. Организатором и модератором встречи с актером выступила директор учебно-методического центра "Авангард" Дарья Борисова.

Во время беседы со своими поклонниками актер рассказал, что с юности поставил себе цель добиться чего-то в жизни. Для этого Бикович постоянно трудился и, как он выразился сам, "всегда не бездельничал". Также актер поведал о новом и, по его словам, удивительном этапе своей жизни, связанном с рождением сына.

"Быть родителем – это тоже творческая деятельность, это я понял после рождения своего ребенка. Когда появляется ребенок, это второй акт твоей жизни, и ты учишься жить не для себя", – считает актер.

Бикович рассказал, что сейчас много времени проводит в Москве, которая ему очень нравится. "Москва уникальна тем, что является мировым центром, в ней бурлит огромная энергия, за последние 15 лет город стремительно развивается, стала одним из самых продвинутых городов мира", – отметил актер.

На вопрос, хотел бы он принять участие в съемках голливудских фильмов, актер ответил утвердительно, однако отметил, что не готов делать для этого какие-либо политические заявления, не соответствующие его жизненным убеждениям.

В феврале этого года телекомпания HBO расторгла контракт с Милошем Биковичем, который должен был принять участие в съемках третьего сезона сериала "Белый лотос". По данным СМИ, такое решение было принято после того, как МИД Украины выступил с критикой HBO в связи с приглашением актера в команду проекта.

Бикович, в свою очередь, назвал произошедшую ситуацию "торжеством абсурда" и "поражением искусства". Он также отметил, что был бы рад сниматься в сериале, но его участие в проекте стало невозможно, так как он "не готов менять свои принципы".