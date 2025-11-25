Поклонники раскритиковали группу "Тату" за фото с Канье Уэстом

В соцсетях появились снимки "Тату" с американским рэпером Канье Уэстом, однако затем было опубликовано якобы извинение группы за эти фотографии. При этом позже в Сети вообще призвали не верить завирусившимся постам. Подробности ситуации – в материале Москвы 24.

"Неожиданные встречи в Токио"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/official_juliavolkova

В ноябре российская группа "Тату" прибыла в Токио, чтобы дать концерт. Накануне выступления солистки коллектива Юля Волкова и Лена Катина встретились с американским рэпером Канье Уэстом. Мероприятие прошло в местном корнере российского дизайнера Гоши Рубчинского, который ранее сотрудничал с музыкантом (сам он тоже присутствовал на встрече). Снимками и видео Волкова и Катина поделились в своих соцсетях.

"Говорили, наши 2000-е были безумными... Вы бы видели наши 2020-е. Неожиданные встречи в Токио", – подписала Катина один из видеороликов, на котором певицы общались с Канье, сопроводив слова жестами рук, сложенными в виде сердца.

Однако большинство подписчиков восприняли посты негативно. В начале года рэпер оскандалился: в феврале он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X с 33 миллионами подписчиков около 20 резонансных постов. Музыкант раскритиковал в публикациях евреев, признался в симпатиях к Адольфу Гитлеру и осужденному за торговлю людьми коллеге P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), а также заявил, что является нацистом. А в марте Канье заявил о намерении выпустить украшения с нацистской символикой. Подобное поведение осудили многие знаменитости, а также подписчики в соцсетях. К слову, в начале ноября рэпер принес публичные извинения за свои высказывания, заявив, что из-за биполярного расстройства его "идеи доходили до крайности".

Из-за этого фолловеры "Тату" были неприятно удивлены публикациями.

"Я категорически отвергаю любое профессиональное партнерство с человеком, который открыто является нацистом"; "круто гордиться тем, что повстречали нациста"; "нет, только не Канье, держитесь от него подальше"; "сон при температуре 39"; "ненавижу его", – написали поклонники группы.

Однако были и те, кто счел, что между музыкантами получилось бы интересное сотрудничество.

"Было бы здорово услышать совместную работу. Думаю, что данный симбиоз пошел бы индустрии только на пользу", – отметил другой пользователь.

Вскоре после этого в верифицированном аккаунте группы в соцсети X появился пост, в котором были принесены извинения за совместные фотографии с Уэстом. Якобы встреча была вынужденной и была продиктована контрактными обязательствами перед брендом Рубчинского.

"Он нам не нравится. Мы решительно осуждаем нацизм. Мы презираем Гитлера, и нам чуждо все, что связано с Канье", – говорилось в сообщении.

Однако через несколько часов солистки в своих соцсетях опровергли это сообщение, заявив, что это фейк. А позже тот верифицированный аккаунт, где были опубликованы извинения, оказался заблокирован.

"Что было, то было"

Фото: ТАСС/Allstar/Graham Whitby/Mary Evans

Группа "Тату" официально распалась в 2011 году. По одной из версий от инсайдеров, разлад между солистками произошел из-за того, что они "устали друг от друга". В свою очередь, экс-продюсер коллектива Иван Шаповалов в интервью Ксении Собчак выразил мнение, что распад "Тату" связан с его уходом из группы в 2004 году.

В 2014-м Лена Катина опубликовала в своем YouTube-канале обращение к поклонникам, в котором заявила, что фактически они перестали работать с Юлей Волковой из-за конфликтов и якобы некорректного поведения последней.





Лена Катина солистка группы "Тату" Наше дальнейшее сотрудничество, как и общение, стало невозможным. Юля неоднократно грубо высказывалась в мой адрес публично, а потом и вовсе поставила ультиматум, отказавшись сотрудничать со мной в проекте "Тату", если я не буду слушать ее и ее команду по всем вопросам.

Лена добавила, что коллега также угрожала закрыть сольный проект Катиной.

При этом Волкова в интервью журналистам отметила, что они с Леной просто "повзрослели, у каждой появились свои амбиции, начались вечные споры". Она также заявила, что им стало тяжело работать вместе.

Новости о воссоединении группы появились летом этого года. В июле "Тату" выступили в Ялте. А в октябре коллектив анонсировал концерты в Японии и Латинской Америке.

Выступления в Мексике запланированы на 1 и 2 декабря. По данным СМИ, все билеты на предстоящие концерты уже раскуплены. Издание "Абзац" отметило, что за эти два дня Катина и Волкова заработают более 70 миллионов рублей. Кроме того, журналистам стали известны некоторые подробности бытового райдера исполнительниц. Заказчик должен обеспечить передвижение певиц на любой иномарке не старше трех лет, отдельную гримерку и визажиста. Из еды стоит предоставить фрукты и шоколад и набор из бутербродов без морепродуктов.

Кроме того, в своих соцсетях Лена и Юля анонсировали два больших концерта для российских поклонников в 2026 году. 4 января легендарная группа выступит в Санкт-Петербурге, 5-го – в Москве.

К слову, Катина в интервью Алене Жигаловой рассказала, что после воссоединения они с Волковой не обсуждали давние ссоры между ними.

"На каком-то подсознательном уровне в нашем общении мы как-то друг другу сказали завуалированно: "Что было, то было. Надо смотреть вперед", – заявила Катина.



Певица также отметила, что до воссоединения они не общались с коллегой около 10 лет, но первая встреча после долгого перерыва была теплой, потому что они соскучились друг по другу. Лена отметила, что она давно забыла старые обиды и теперь в их отношениях с Юлей нет соперничества.