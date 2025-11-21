Форма поиска по сайту

21 ноября, 11:24

Шоу-бизнес

Певица Катина не обсуждала десятилетний конфликт с коллегой "Тату" при первой встрече

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певица Елена Катина не обсуждала конфликт с коллегой по группе "Тату" Юлией Волковой после десятилетней ссоры, сообщила артистка в интервью с журналистом Аленой Жигаловой.

"На каком-то подсознательном уровне в нашем общении мы как-то друг другу сказали завуалировано: "Что было, то было. Надо смотреть вперед", – отметила Катина.

Солистка "Тату" подчеркнула, что со времен распада коллектива в их с Волковой личной и профессиональной жизнях многое изменилось. Она также дополнила, что у нее нет причин соперничать с коллегой.

Катина рассказала, что в течение 10 лет не общалась с Волковой до воссоединения группы. Их первая встреча после разлада была очень теплой, так как они соскучились друг по другу, добавила артистка. Участница "Тату" также отметила, что она все отпустила, забыла и простила, в их диалоге с Волковой речь также зашла о семье.

Ранее солистки вместе встретились с репером Канье Уэстом на вечеринке в Токио. Они сфотографировались с американским исполнителем и пообщались с ним. Мероприятие организовал российский дизайнер Гоша Рубчинский в честь промокампании своего бренда в Токио.

