Канье Уэст и участницы группы "Тату" появились на вечеринке в Токио

Фото: ТАСС/AP/Michael R. Sisak

Американский рэпер Канье Уэст и солистки российской группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина встретились на вечеринке в Токио.

Мероприятие организовал дизайнер Гоша Рубчинский в честь промокампании своего бренда в столице Японии.

В личном блоге Катина опубликовала видео, на котором она и Волкова позируют, стоя по обе стороны от Уэста. Обе певицы улыбались в объектив, а позже они пообщались с Уэстом. В кадр попал и сам организатор вечеринки.

На мероприятие солистки "Тату" пришли в образах панк-роковой стилистики. В своих нарядах использовали кожаные вещи и орнамент клетки. Рэпер пришел в костюме бежевого цвета.

Ранее стало известно, что американский рэпер French Montana выступит в Москве в следующем году. Дата концерта запланирована на 23 апреля на площадке VK Stadium. Исполнитель стал популярен после выхода хитов Unforgettable, Stay Schemin, Wish U Well.