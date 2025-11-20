Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 18:09

Шоу-бизнес

Канье Уэст и участницы группы "Тату" появились на вечеринке в Токио

Фото: ТАСС/AP/Michael R. Sisak

Американский рэпер Канье Уэст и солистки российской группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина встретились на вечеринке в Токио.

Мероприятие организовал дизайнер Гоша Рубчинский в честь промокампании своего бренда в столице Японии.

В личном блоге Катина опубликовала видео, на котором она и Волкова позируют, стоя по обе стороны от Уэста. Обе певицы улыбались в объектив, а позже они пообщались с Уэстом. В кадр попал и сам организатор вечеринки.

На мероприятие солистки "Тату" пришли в образах панк-роковой стилистики. В своих нарядах использовали кожаные вещи и орнамент клетки. Рэпер пришел в костюме бежевого цвета.

Ранее стало известно, что американский рэпер French Montana выступит в Москве в следующем году. Дата концерта запланирована на 23 апреля на площадке VK Stadium. Исполнитель стал популярен после выхода хитов Unforgettable, Stay Schemin, Wish U Well.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика