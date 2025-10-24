Форма поиска по сайту

24 октября, 16:07

Экс-продюсер "Тату" Леонид Дзюник попал в больницу

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

Бывший продюсер группы "Тату" Леонид Дзюник был госпитализирован в Москве, сообщает газета "Известия".

"Лежу в больнице после операции. Сейчас мне уже полегче", – поделился он.

По предварительной информации, Дзюник попал в больницу после уличного избиения. Ранее СМИ сообщали, что 20 октября экс-продюсеру потребовалось хирургическое вмешательство из-за проблем с сердцем. Точные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

Ранее после съемок проекта на Ямале госпитализировали телеведущую Юлию Барановскую. Журналисты писали, что она попала в больницу из-за обострения давних послеродовых проблем.

Спустя четыре дня телеведущую выписали. Барановская сразу же назначила онлайн-совещание со своей командой. Она заявляла, что соскучилась по работе.

