Экс-продюсер "Тату" Леонид Дзюник попал в больницу

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

Бывший продюсер группы "Тату" Леонид Дзюник был госпитализирован в Москве, сообщает газета "Известия".

"Лежу в больнице после операции. Сейчас мне уже полегче", – поделился он.

По предварительной информации, Дзюник попал в больницу после уличного избиения. Ранее СМИ сообщали, что 20 октября экс-продюсеру потребовалось хирургическое вмешательство из-за проблем с сердцем. Точные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

