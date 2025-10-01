Мать Сергея Жукова рассказала, что чувствует себя хорошо и идет на поправку

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/sezhukov

Врачам удалось стабилизировать состояние матери Сергея Жукова Лилии. Она рассказала телеграм-каналу SHOT, что идет на поправку и чувствует себя лучше.

Ожидается, что женщину выпишут в ближайшее время. Сейчас она поддерживает связь с детьми и внуками по телефону.

СМИ сообщали, что мать лидера группы "Руки вверх!" госпитализировали с диагнозом "вертебробазилярная недостаточность" 30 сентября. Это нарушение кровообращения в задних отделах мозга. Утверждалось, что в больницу 72-летнюю женщину привез сам музыкант.

По информации SHOT, мать Жукова живет в Димитровграде Ульяновской области, но часто приезжает к сыну в Москву и по несколько месяцев присматривает за внуками.

После выписки ей придется следить за своим состоянием и при необходимости продолжать прием назначенных лекарств.

