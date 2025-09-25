Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 12:09

Шоу-бизнес

Актер сериала "Звездный путь" Уильям Шетнер попал в больницу

Фото: Photo by Paras Griffin/Getty Images

Канадский актер Уильям Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в сериале "Звездный путь", был экстренно госпитализирован в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал TMZ.

Как сообщают источники, причиной стала проблема с уровнем сахара в крови. По последней информации, состояние 94-летнего актера улучшилось.

Ранее певец Джастин Тимберлейк сообщил о диагностированной болезни Лайма. По его словам, во время мирового тура Forget Tomorrow он зачастую испытывал сильную невралгию, усталость или тошноту, выходя на сцену.

Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностирована болезнь Лайма

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика