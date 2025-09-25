Актер сериала "Звездный путь" Уильям Шетнер попал в больницу

Фото: Photo by Paras Griffin/Getty Images

Канадский актер Уильям Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в сериале "Звездный путь", был экстренно госпитализирован в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал TMZ.

Как сообщают источники, причиной стала проблема с уровнем сахара в крови. По последней информации, состояние 94-летнего актера улучшилось.

