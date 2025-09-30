Мать певца Сергея Жукова Лилия попала в больницу

Фото: vk.com/sezhukov

Мать лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова Лилия попала в больницу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на PR-директора Петро Шекшеева.

"Врачи пока не дают прогнозов. Будем надеяться на лучшее", – сказал Шекшеев.

При этом, по данным телеграм-каналов, Жукову госпитализировали с диагнозом "вертебробазилярная недостаточность". Это нарушение кровообращения в задних отделах мозга. В СМИ сообщали, что в больницу 72-летнюю мать привез сам музыкант.

