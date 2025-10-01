Актер Сухоруков опроверг информацию о своей госпитализации

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с ТАСС опроверг информацию о своей экстренной госпитализации.

СМИ утверждали, что актера доставили в больницу с болью и першением в груди. Врачи якобы заподозрили у него инфаркт.

"Информация ложная и непрофессиональная! Слуги пера, будьте бдительны!" – высказался Сухоруков.

Он уточнил, что для понимания ситуации достаточно взглянуть на его расписание, в котором запланированы спектакли 1, 10 и 11 октября в Туле, Самаре и Москве соответственно.

Ранее Курганская филармония сообщила о госпитализации актера Александра Панкратова-Черного. По словам журналистов, его якобы доставили в больницу из-за осложнений на фоне онкологии.

Однако представитель актера опроверг информацию о госпитализации. По его словам, у Панкратова-Черного все хорошо.