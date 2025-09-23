Представитель Панкратова-Черного опроверг госпитализацию актера

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Информация о госпитализации актера Александра Панкратова-Черного не соответствует действительности. Об этом Москве 24 рассказал его представитель Сергей.

"У него все хорошо", – добавил он.

Сообщение об экстренной госпитализации Панкратова-Черного появилось 23 сентября на сайте Курганской филармонии, где он должен был сыграть в спектакле "Женихи". В учреждении уточнили, что актера на позиции главной роли заменит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.

Кроме того, СМИ писали, что Панкратова-Черного госпитализировали из-за осложнений на фоне онкологии. Ее, как сообщалось, обнаружили в легких два месяца назад, когда лечили хронический бронхит.