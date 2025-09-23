Актер Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали. Об этом сообщается на сайте Курганской филармонии, где он должен был сыграть в спектакле "Женихи".

"Панкратов-Черный <...> не сможет принять участие в постановке <...>. Вместо него главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе", – говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала Mash, 76-летнего актера госпитализировали из-за осложнений на фоне онкологии. Ее, по информации СМИ, обнаружили в легких два месяца назад, когда лечили хронический бронхит.

Ранее стало известно, что актер Театра имени Ленсовета Илья Дель получил травму позвоночника после падения из окна. Уточнялось, что инцидент произошел не в культурном учреждении. После случившегося Деля доставили в реанимацию.

