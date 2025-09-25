Актер Александр Збруев заявил, что временно не выходит на сцену

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Советский и российский актер Александр Збруев заявил в беседе с ТАСС, что временно не выступает на сцене.

"Как себя может чувствовать человек, которому должно исполниться 88 лет?" – спросил артист.

Он также отметил, что возобновит выступления, когда "надо будет".

Збруев принимает участие в постановке "Одна и один" в Театре на Бронной, а также играет еще в трех спектаклях в театре "Ленком Марка Захарова" – "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".

9 сентября актер должен был выступить в театре "Ленком Марка Захарова", исполнив роль Леонида Гаева в представлении "Вишневый сад". Однако тогда Збруев заявлял, что у него перед спектаклем поднялось давление, поэтому его заменил в постановке другой артист. При этом от госпитализации он отказался.

12 сентября пресс-служба Театра на Бронной сообщила об отмене спектакля "Одна и один", в котором Збруев вместе с актрисой Верой Майоровой играют Ромео и Джульетту соответственно. Неизвестно, почему было принято такое решение.

Ближайшие спектакли "Вишневый сад" с участием Збруева должны пройти в "Ленкоме" 7 и 29 октября. Однако роли в них, согласно сведениям, размещенным на сайте, исполнят актер Геннадий Козлов и заслуженный артист РФ Владимир Еремин.

