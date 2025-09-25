25 сентября, 18:47Культура
Актер Александр Збруев заявил, что временно не выходит на сцену
Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Советский и российский актер Александр Збруев заявил в беседе с ТАСС, что временно не выступает на сцене.
"Как себя может чувствовать человек, которому должно исполниться 88 лет?" – спросил артист.
Он также отметил, что возобновит выступления, когда "надо будет".
Збруев принимает участие в постановке "Одна и один" в Театре на Бронной, а также играет еще в трех спектаклях в театре "Ленком Марка Захарова" – "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".
9 сентября актер должен был выступить в театре "Ленком Марка Захарова", исполнив роль Леонида Гаева в представлении "Вишневый сад". Однако тогда Збруев заявлял, что у него перед спектаклем поднялось давление, поэтому его заменил в постановке другой артист. При этом от госпитализации он отказался.
12 сентября пресс-служба Театра на Бронной сообщила об отмене спектакля "Одна и один", в котором Збруев вместе с актрисой Верой Майоровой играют Ромео и Джульетту соответственно. Неизвестно, почему было принято такое решение.
Ближайшие спектакли "Вишневый сад" с участием Збруева должны пройти в "Ленкоме" 7 и 29 октября. Однако роли в них, согласно сведениям, размещенным на сайте, исполнят актер Геннадий Козлов и заслуженный артист РФ Владимир Еремин.