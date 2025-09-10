Артисту Збруеву стало плохо перед спектаклем в "Ленкоме"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народному артисту РСФСР Александру Збруеву стало плохо перед игрой в спектакле "Вишневый сад". Об этом сам актер рассказал в беседе с ТАСС.

Спектакль прошел 9 сентября на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". По словам Збруева, перед выходом на сцену у него поднялось давление.

"В моем возрасте это бывает – ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально", – добавил артист.

В театре уточнили, что Збруев отказался от госпитализации и уже находится дома. В постановке его заменили другим актером.

